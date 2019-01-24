24.01.2019 | 14:22

Кто-то совсем не заинтересован в сохранности имущества - не своего личного, а коммунального. Тепловая камера у дома № 7 в Жемчужном проезде завалена мусором. У свалки есть потенциал для роста: кирпичный короб не доверху завален.

Местный дворник владеет страшной тайной.

«Это бомжи. Они там прячут, потом все собирают и по-новой идут по помойкам. Это у них как бы склад, поэтому здесь и нехорошо, особенно летом. Также помойку всю раскидывают», - рассказала женщина.

Представители армии лиц без определенного места жительства действительно облюбовали местные края. В новостройках жестко следят за порядком и чужих не терпят, а в старых районах довольно лояльно относятся к бродягам, не воюют с ними. Но и приструнить не могут.

Вот почему возникают свалки в теплотрассах, замусоренные контейнерные площадки. У баков дворник приберет, ему за это платят. Но в камеру выгребать отходы не полезет. Это хозяйство ресурсников, пусть сами за ним следят.