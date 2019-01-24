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Из жизни | На улице Воровского выпавший снег поломал ветки деревьев

24.01.2019|14:32
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Снег обрушился на область, повсюду его уже в переизбытке. От тяжести ломаются ветки, рвутся провода. На улице Воровского все обочины усыпаны обломанными сучками. Стволы склонились к сугробам, хотя это не так низко: насыпи из зимних осадков высокие.

Прохожие шутят: когда бы еще коммунальщики проредили густые кроны, а тут природа помогла избавиться от лишнего.

Кабель на улице Беляева точно был всем на пользу. Однако же и его не пощадила стихия.

«В том году этот провод также был оборван от обледенения», - рассказал мужчина.

Никто из пешеходов не рассчитывает на скорую уборку обломков. В некоторых дворах кучи опиленных веток валяются с прошлого лета, что уж тут сетовать на заваленные сучками тротуары и «народные тропы».

«Во дворах нигде не чищено. Может, ума не хватает у кого-то», - предположил горожанин.

«После того снега, что после Нового года был, вообще Беляева не стали чистить. Не знаю, почему. Зима хорошая, а вот наши хозяйственные службы плохо работают», - отметил пензенец.

Нечего на природу пенять, поясняют горожане. Не ей подстраиваться под нужды людей.

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