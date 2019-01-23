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Из жизни | Навещавший сына в Старой Каменке самарец нашелся в Ульяновской области

23.01.2019|16:40
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Более полутора месяцев длились поиски 34-летнего жителя Самары, решившего навестить ребенка, который вместе с его бывшей женой проживает в селе Старая Каменка Пензенского района.

29 ноября 2018 года мужчина выехал из Самары. Навестив ребенка и экс-супругу, на следующий день он уехал из Старой Каменки в неизвестном направлении. В Самару мужчина не вернулся. Сожительница заявила в полицию о его исчезновении.

Сотрудники УМВД России по Пензенской области нашли пропавшего самарца в соседнем регионе. Он пояснил, что 30 ноября прошлого года сел в такси и уехал к своему знакомому в Ульяновскую область. Там он с тех пор и жил, встретив Новый год, Рождество и другие праздники.

«Обстоятельства и причины его ухода из дома, длительного отсутствия по месту жительства будут установлены при доследственной проверке. По имеющейся информации, в отношении мужчины каких-либо противоправных действий за время его отсутствия дома не совершено», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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