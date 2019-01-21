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Из жизни | Пустая квартира на Стреле создает трудности жильцам дома

21.01.2019|14:02
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Из-за пустой квартиры на четвертом этаже одного из домов в районе Стрелы соседи этажом ниже погубили немало своих нервных клеток.

«Первый раз когда залили, мы вызывали слесарей, нашли ключ, открыли, вошли. Когда все здесь сделали, я понесла ключ в ЖЭУ, а директор мне сказал: «Ключ оставьте у себя, мало ли что еще случится! Раз - открыли и все перекрыли». Все надо мной, какой стук - я бегу смотреть, вдруг кто-то вошел уже», - рассказала жительница дома Антонина Александровна.

Мужчина умер в 2010 году. Жилье было приватизировано, наследники не объявлялись. Соседи не беспокоились, пока не потек радиатор в пустой однокомнатной. Кипяток добрался даже до первого этажа.

«Оказывается, у него постоянно подкапывала батарея и желоб из-под батареи он вывел на балкон, чтобы капала вода с балкона. Это потом мы узнали, спустя пять лет. Вот откуда начали расти ноги», - поделилась жительница дома Надежда Николаевна.

С 2015 года соседи хлопочут из-за пустой однокомнатной. Два года прошло, пока выяснилось, что у мужчины родни нет. Квадратные метры перевели в муниципальное имущество.

За это время случился еще потоп, после которого сети отрезали, установлены заглушки. Но нет никаких гарантий, что не рассыплются оставшиеся коммуникации в жилье, где гуляет ледяной ветер.

«Отрезали батареи, отросток. А сам стояк-то идет, куда же его отрежешь-то? Газ, конечно, надо прийти проверить. Вы видите, сколько аварий из-за взрыва газа. Однозначно надо прийти проверить», - добавила женщина.

Два года уже муниципальная квартира пустует. Она могла бы помочь сократить многотысячную очередь нуждающихся в жилье. На имя покойного все еще присылают коммунальные счета. За отопление, которого нет с 2015 года, накопилось больше восьми тысяч.

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Гость|21.01.2019 19:15|

Идет подковерная борьбы кому выделить бесплатную муниципальную квартиру. Видно сложный вопрос.

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