19.01.2019 | 11:34

В группе «Типичный Саратов» появилось фото автомобиля с пензенскими госномерами, крыша и капот которого засыпаны мусором. Скорее всего, так жестко «пошутили» местные жители за то, что пензенец припарковал свое авто возле контейнерной площадки.

«Чувак, ты же в курсе, что утром мусоровоз приезжает, а ты ему мешаешь?» - написал автор фото Юлия Балабанова.

Фото активно обсуждается пользователями Сети. Кто-то просто упражняется в остроумии: «А может, чел это корыто выбросил, а никто и не понял», «Может, это и есть мусоровоз, который можно, соответственно, загружать мусором?»

В целом же мнения комментаторов разделились. «Жестоко, но справедливо», «Преступление и наказание», «Все правильно сделали, народ думает, как ему лучше одному, а то, что сотня будет дискомфорт испытывать, - это не волнует. Только силу понимают и жесткие меры», - считают одни.

«Как бы он ни припарковался, это не дает никому права кидать на эту машину мусор», «Ну и в чем разница между «плохим водителем», который так припарковался, и между тем, кто свое дерьмо выкинул на капот?! Полнейшая деградация», «У нас люди как животные. Один машину не в том месте оставил, другие ее обгадили», - высказывают свою точку зрения другие.

«Жесть. Чувак, убирай машину, а то еще «очень умные» люди на капот свои нужды справят... Идиоты», - в итоге рекомендует одна из жительниц Саратова.