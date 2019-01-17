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Из жизни | На ул. Красной ледяная глыба на крыше дома может упасть на газовую трубу

17.01.2019|13:50
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Под центнер - на глаз определяют вес ледяной глыбы жители Красной, 65. Она сгруппировалась на козырьке в центре дома, по краям частокол из сосулек не такой устрашающий. Самый большой нарост длиной метров пять, он спустился уже до четвертого этажа.

«Хорошо, что там не ходит никто из людей. Это не так близко к пешеходам, но тем не менее проблема есть. И почему-то она не решается», - отметила местная жительница Антонина.

В управляющую компанию ЖЭМУП № 7 народ звонил многократно, но та пока никак не отреагировала на заявки.

«Для нас это самое страшное. Пока она еще крепкая, потому что морозы, но в любой момент она может оторваться и упасть, может повредить карниз дома. Это первый раз, когда намерзает такая глыба огромная», - рассказала местная жительница Наталья.

Раньше тоже вырастал частокол, сползал с шумом и грохотом. Но сугроб не был устрашающе массивным. Этот же выглядит гигантом.

«Проблема в том, что сделали по периметру дома, вывели наружу газовую трубу. Мы боимся, что эта сосулька упадет и может повредить газовую трубу», - добавила женщина.

К решению вопроса подключили ресурсоснабжающую организацию, ее специалистов впечатлил мощный сугроб над газовой веткой.

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