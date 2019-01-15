15.01.2019 | 14:08

Сведения из домовых книг в управляющих компаниях давно уже перестали выдавать, хотя нужду в них люди испытывают. В «Службу 11» поступают жалобы.

«Мы никак не можем взять справку из ЖКО о состоянии семьи. У нас несчастный случай произошел, поэтому нужно документы о составе семьи, и мы в «ЖКО-24» не можем взять. Они говорят, что «нам не разрешают такие справки давать», а почему - мы не знаем», - рассказал Анатолий Гаврилович.

Вопрос непрост. Все было привычно: пришел в МУП (ЖЭУ, УК), отсидел очередь - если повезет, то недолго, - и получил нужные сведения. Хотя часто возникали скандалы из-за несовершенства коммунальной системы.

«Тут было 50 человек, все разошлись уже, потому что никакого ответа», - отметил горожанин.

«Я за справкой хожу уже две недели», - пожаловался мужчина.

«В субботу я была, было в объявлении «Пушкина, 31а». Сегодня - другой адрес! Я паспортистку спросила: если я сейчас поеду на Пушкина 31а, там что-нибудь решу? Нет, у нее картотека здесь, у бухгалтера», - рассказала пенсионерка.

После того как утратил силу административный регламент, который обязывал управляющие компании хранить карточки и выдавать справки, исчезли понятия «домовая книга», «поквартирная карточка» и «карточка регистрации».

УК лишились полномочий по передаче информации. В администрациях взять ее нельзя. В жилищной инспекции сообщили: людям стоит обращаться в органы регистрационного учета, а им занимается отдел по вопросам миграции УМВД региона. Но оно не располагает архивными сведениями о ранее прописанных и снятых с учета гражданах и не занимается домовыми книгами.

«Адресно-справочная информация предоставляется физическим и юридическим лицам по их запросам при наличии согласия лица, в отношении которого такая информация запрашивается.

Для получения справок о регистрации по месту жительства, по месту пребывания граждане вправе обращаться в подразделения по вопросам миграции, в том числе в электронном виде посредством портала gosuslugi.ru», - сообщил заместитель начальника управления по вопросам миграции УМВД России по области Виталий Васин.