14.01.2019 | 14:37

Новогоднее желание не сбылось: коммунальщики так и не заменили опасную электроопору. Александр Яковлевич из дома № 28 на Зеленодольской улице продолжает ждать энергетиков в надежде, что они отреагируют раньше, чем столб рухнет.

«После вашего приезда месяц, наверно, прошел. Я начал им звонить - директор не отвечает, инженер главный не отвечает, диспетчер говорит: «Все, приготовлю вам столб, должны приехать». Потом уж начал через каждые 3-5 дней звонить, только на праздники не звонил», - рассказал Александр Яковлевич.

«Служба 11» приезжала на Зеленодольскую в ноябре. Надеялись, что с помощью привлечения внимания к проблеме удастся ситуацию изменить - ведь столб стал аварийным давно.

«Он наклонился лет шесть-восемь назад, а вот в таком состоянии года два-три. И вывертывается. Вот уже пасынок прямо на проводах висит, а как ветер (провода уже ослабли) - искры летят», - добавил мужчина.

После выхода в эфир сюжета 11 канала коммунальщики стали обещать скорую замену опоры. Как оказалось, только на словах.

«После вашего приезда обычно все как-то встрепенутся - и дела продвигаются. А это не продвинулось. Заняты бригады на других работах: то аварии, то еще что-то делают, меняют трансформатор - вот так объясняют», - отметил местный житель.

Людям не отказывают в помощи. Пенсионер же боится, что специалисты приедут слишком поздно. Мало того что он без электричества останется, так еще и без изгороди: ее столб поломает, если упадет.