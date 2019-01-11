11.01.2019 | 13:58

Не зарастает народная тропа на улице Мира в районе бывшей конечной троллейбуса № 8. Люди по-прежнему переходят дорогу, несмотря на то, что зебра и знаки исчезли еще в прошлом году, а движение там интенсивное.

Автомобилисты в основном уже привыкли к изменениям и перестали пропускать тех, кто перебегает проезжую часть, а вот пешие идут по-прежнему: там ближе.

В августе два перехода - у остановки и напротив дома № 66 - убрали, организовав один новый примерно посередине. Так пытались бороться с пробками, только вначале получилось все наоборот. Некоторые водители не смотрели на знаки и тормозили, другие продолжали движение - возникала потенциально аварийная ситуация.

Первое время пришлось даже дежурить сотрудникам ГИБДД. Они предупреждали пешеходов, которые не обращали внимания на исчезнувшие знаки.

«Тут переход у нас, сколько хожу, всегда был. Не заметил», - рассказал горожанин.

«Мы смотрим на знаки. Сейчас не заметили», - пояснила женщина.

Тогда лишь некоторые жители Западной Поляны соглашались, что новый переход удобен. Большинство требовало вернуть все как было. Этого не произошло, так что перебегать здесь дорогу нельзя: мало того что оштрафовать могут, так еще и опасно.