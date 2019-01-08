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Из жизни | Жителям дома № 22 в 5-м Виноградном проезде на головы капает вода

08.01.2019|14:23
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Старая проблема - дырявая крыша в доме № 22 в 5-м Виноградном проезде - в новом году стала еще острее. Посреди зимы пролился самый настоящий потоп.

Семья Татьяны Анатольевны была вынуждена перебраться в маневренный фонд после пожара пару лет назад. О том, что кровля прохудилась, погорельцы узнали после первого дождя.

«На восьмом этаже уже замкнуло. Здесь можем включить, если замкнет - я не знаю, что делать. Ну в тапочках-то я в резиновых... О! Не замкнуло пока еще», - рассказала жительница дома Татьяна Анатольевна.

Безрезультатно воевали с управляющей компанией: та даже предписания жилищной инспекции не выполняла.

Стены промокли насквозь, в общем коридоре отлично видны пятна на побелке. В квартире без умолку стучит капель.

За состояние маневренного фонда в городе отвечает департамент жилищно-коммунального хозяйства. Договор на обслуживание дома учреждение заключало с МУП Октябрьского района, полгода назад компанию признали банкротом.

Свои обязанности УК перестала выполнять задолго до решения арбитражного суда. Кровля разрушилась не за один миг - ее не ремонтировали.

Дом обслуживает управляющая компания «Жилье-10», диспетчер которой пообещал прислать мастеров, чтобы снять снег с кровли. Потом уже ясно будет, что можно сделать с крышей.

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