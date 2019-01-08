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Из жизни | На ул. 8 Марта снегом замело дворы и управляющую компанию

08.01.2019|15:02
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Замело улицу 8 Марта. Впрочем, как и многие другие. В выходные коммунальщики не спешили выходить на работу. Время к обеду, а внутриквартальные дороги и тротуары полны снега.

Прохожие или сами протаптывали себе путь, или пользовались колеей, которую оставил грузовик мусоросборщика, когда подъезжал к баку напротив дома № 15.

«Вообще не чистится, ходить негде, никто не выходил на дорогу. Наверное, выходные», - рассказала женщина.

«Наверное, выходной, все спят. В общем, чистят, но почему сегодня не чистят - неясно, непонятно что творится. Уснули, наверное, все ЖКХ-шники», - предположила горожанка.

Чуть позже появились люди с лопатами и одинокий трактор. Но такими силами привести территорию в порядок быстро нельзя.

Из одного двора машины проезжали в соседний с трудом. Днищем они утрамбовывали снег. Автомобили с низкой посадкой там бы не прошли. Происходило все это напротив здания управляющей компании. К ее входу тоже не пробраться.

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