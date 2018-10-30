30.10.2018 | 15:31

1-й Виражный проезд в 2018 году был капитально отремонтирован по федеральной программе: вместо ям появился асфальт. Но жители все равно оказались недовольны. Одна проблема исчезла - стал очевиден ряд других.

«Наш 1-й Виражный проезд является проездом, но он единственный, по которому могут проехать машины на вторую и третью очередь. Поэтому по нашей улице ездит очень много машин. Мы боимся за безопасность наших детей, наших животных», - сообщила местная жительница Екатерина.

Тротуар есть только с одной стороны проезда. Все, кто живет с другой, вынуждены перебегать дорогу к пешей зоне или идти рядом с машинами. Нужно обустроить тропинку, но и на это рассчитывать сложно.

Люди хотели ограничить скорость автомобилей с помощью знаков. Из администрации пришел ответ - такая возможность не предусмотрена. Жители просили разрешить специальные неровности, но, по данным ГИБДД, к очагам аварийности проезд не относится - значит, и «лежачие полицейские» не положены.

«Посмотрите, пожалуйста, какое здесь движение. Здесь спокойно нереально пройти. Большегрузный транспорт ездит в большом количестве, потому что уже более 20 лет строится наш поселок. И все машины большегрузные проезжают именно по 1-му Виражному проезду. У нас трясутся дома», - пожаловалась горожанка.

Решение есть. Оно дорогостоящее, но необходимое для развития микрорайона.

«Продлить большую Арбековскую улицу дальше. Машины будут разъезжаться, так как те проезды, эти проезды - все закрыты самовольно жителями, просто перекрыты. Мы этого сделать не можем», - отметила Екатерина.

Частный сектор с завистью смотрит на многоквартирный жилой фонд. Там, за железнодорожными путями, иная жизнь.

«Следующая проблема - освещение, это самая главная проблема. Освещение недостаточное. Тоже писалось, получали отказы. Второй вопрос - Арбековская улица, тоже освещение недостаточное. Люди перейти от пешеходного перехода в ту сторону не имеют возможности», - перечислила проблемы женщина.

Случаи, когда в частном секторе сбивали пешеходов, уже были. Потому люди просят усилить контроль ГИБДД.