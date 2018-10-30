30.10.2018 | 14:37

Центр Пензы - зона контрастов. Рядом с современными высотками - старые деревянные дома на почти сельской узенькой улочке. Речь про Революционную.

На ней часть строений давно расселена. Некоторые здания снесены, участки огорожены забором, другие по-прежнему стоят - не один год.

Почему так происходит, спрашивают пензенцы. Ведь в городской казне нашли больше двух миллионов рублей на демонтаж двух самостроев на улицах Суворова и Володарского.

«Мне бы хотелось узнать, почему именно на эти объекты выделяются денежные средства на снос. Потому что по всем остальным объектам, у нас их порядка 30, тоже есть решения суда о сносе», - поинтересовался депутат Пензенской городской думы Сергей Куличков.

«Эти объекты стоят на красной линии, портят облик города. Муниципалитет считает, что так не должно быть. Поэтому мы изыскали некую сумму для того, чтобы два таких самовольно возведенных здания муниципалитету снести своими силами с последующим выставлением регрессного иска собственнику», - объясняла начальник Финансового управления г. Пензы Ольга Завьялкина.

В итоге здание на улице Суворова снес сам владелец за свой счет. Может, власти и на Революционной ждут, когда владелец земли также наведет порядок?

За годы проезжающие мимо горожане настолько привыкли, что и не замечают уже такую неприглядную картину.

Лишь те, кто живет по соседству, каждый день думают про то, что рядом опасная зона: мертвые дома горят часто, причем даже кирпичные, многоквартирные, что говорить про деревянные, находящиеся на пустыре с сухостоем.