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Из жизни | Жителей Рахманинова, 25, беспокоит разрушающееся подъездное крыльцо

29.10.2018|14:21
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Подышать свежим воздухом с риском для здоровья и даже жизни? Обитатели третьего подъезда на Рахманинова, 25, выходят на крыльцо с опаской. Две очевидные угрозы предстают перед ними: сверху разрушающийся козырек, а снизу выбитая решетка.

«Ребятишки подбегают. Конечно, здесь эту железку я спрятала - край отлетел. Как поломают ноги, тогда будут делать, наверное. Весь козырек вывалился», - пожаловалась жительница дома Анастасия Антоновна.

Просто так местные пугаться не стали бы. Анастасия Антоновна сама видела, как знакомые ей люди чудом избежали травмы.

«Женщина только с ребенком зашла в дверь - и полетел козырек», - добавила она.

Выбитая решетка тоже сулит неприятности. Зацепиться случайно ногой и свалиться с крыльца никому не хотелось бы.

«Боимся. Ну а что теперь, нам как жить? Народ выходит и заходит, и дети бегают. Конечно, опасно», - отметила жительница дома Евгения Петровна.

Укрепить решетку на плите и козырек может и должна управляющая компания, ведь услуга оплачивается жителями, графа в квитанции - «Содержание и текущий ремонт».

Никто из присутствовавших на крыльце не смог сказать, писал ли кто заявление в УК с просьбой. Вероятно, нет.

Но сделать это вправе собственники квартир в данном доме и лучше бы поскорее: куски бетона наверху еле держатся.

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