25.10.2018 | 13:07

Улица Сборная в Пензе - одна из немногих, где дома не строят уже лет сто. Стоят древние типичные представители кирпичного стиля в архитектуре - это конец XIX-начало XX столетия.

Улица появилась рядом со Сборной площадью (она же - Щепная), что находилась близ Нижней Базарной, на месте которой расположилась ныне площадь Ленина. За старыми зданиями - Центральный рынок, перед ними - улица Славы.

Числится ли Сборная на балансе коммунальных служб, сказать трудно. Судя по виду - нет: дорога, тротуар разбиты, мусора накопилось на несколько грузовых машин.

«Все! И с базара мусор сюда валят, и жители дома, вместо того чтобы отнести, за угол бросают», - возмутился Анатолий Александрович.

«Там чекушки всякие лежат. Я в Эстонии была, там попробуйте мимо урны бросьте даже сигарету - сразу штраф 1 000 рублей! Но это я давно была, где-то в 80-м году», - рассказала Татьяна Афанасьевна.

Пенза не Таллин, хотя если привести Сборную в порядок и поддерживать его, она выглядела бы ничуть не хуже, чем старые улочки эстонской столицы.