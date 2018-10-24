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Из жизни | Жителям Славы, 5, приходят квитанции от разорившегося МУПа

24.10.2018|14:30
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На Славы, 5, уже привыкли к неразберихе с квитанциями. Если они приходят поздно, люди не удивляются, просто оплачивают. Но с одной не знали что делать, поскольку документы пришли из организации, судьба которой людей волнует, - МУП Ленинского района.

«Нам приходят квитанции, и мы в растерянности: нам никто не говорит, нам не у кого спросить, действительно ли они обанкротились, на каком основании нам квитанции приносят. Вообще эти компании ничего не делают», - отметила Валентина Ивановна.

В сентябре судебные приставы посетили офис организации на улице Кирова. В кабинете не застали ни бухгалтера, ни директора. Последний, как выяснилось, уволился за неделю до того визита.

«На исполнении в Ленинском районном отделе находится сводное исполнительное производство в отношении должника - ООО «МУП Ленинского района» - о взыскании задолженности. Общая сумма составляет 62 395 850 рублей. В основном это задолженности поставщикам услуг», - сообщила пристав-исполнитель Ленинского районного отдела судебных приставов г. Пензы Светлана Пурисова.

Прошел месяц, жизнь в доме кардинально не изменилась, но какие-то позитивные сдвиги люди заметили.

«У нас работает дворник, и меня как-то это порадовало. Ну хоть дворник появился, потому что давно его не было, метет она который день, я выхожу рано утром, вижу, она метет. Крыльцо нам это ремонтировали, уже, наверное, месяц прошел», - рассказала Наталья Борисовна.

Ступени у подъезда - отдельная история, затянувшаяся на несколько лет с тех пор, когда МУП еще было в начале пути. Разбитое крыльцо обмазано цементом, можно ходить и не падать.

Ответы на запросы «Службы 11» о судьбе предприятия из мэрии и из жилищной инспекции пришли одинаковые: по состоянию на сентябрь МУП Ленинского района в судебном порядке банкротом не признано, а значит, квитанции, присланные за август, люди оплатить должны.

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