24.10.2018 | 13:36

Рев двигателя экскаватора-погрузчика за домом № 33 на улице Карпинского прозвучал для многих жильцов как тревожный сигнал. Он означал, что инициативная группа приступила к строительству объекта, насчет которого среди местных нет единого мнения.

«Это началось еще два года назад, была идея старшего по дому. Тогда собирали подписи, две трети дома были против именно парковки на этом месте», - рассказала жительница дома.

Основной аргумент - небольшое расстояние между зданием и забором школы № 17. Нет четкого понимания, откуда заезжать машинам, если с одной стороны - коммуникации, с другой - тротуар, ведущий к учебному заведению и детским садам. Щебнем отсыпан подъезд к гаражам.

«Эту дорогу никто не содержит, кроме нашего кооператива. Если здесь будет еще стоянка (а здесь дети, детский сад, школа, по тропинке дети ходят) и будут ездить машины - это будет очень опасно», - отметил председатель гаражного кооператива.

«Мы, мужчины, собрались и все разровняли, убрали весь мусор. Сейчас приедет КамАЗ, мы все это погрузим и вывезем. Вот и все. Какая парковка? О парковке речи не идет, благоустройство - да», - объяснил житель дома.

На всякий случай протестующие вызвали участкового, написали заявления в полицию и в администрацию района.