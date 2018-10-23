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Из жизни | На перекрестке улиц Урицкого и Бакунина часть светофора скрыта из вида

23.10.2018|14:16
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Светофор для пешеходов на перекрестке улиц Урицкого и Бакунина расположили крайне нетипично - частично он скрыт за автоматическим регулировщиком для водителей.

Красный сигнал виден лишь наполовину. А когда появляется зеленый, нужно догадываться, сколько секунд осталось, чтобы перейти дорогу.

«Почему специально? Наверное, безалаберность, какой-то недосмотр со стороны городских инстанций», - предположил прохожий.

«Почему это они так сделали? У них надо спросить», - рассудила горожанка.

Этот светофор - не единственный в областном центре, который расположили весьма странно. В прошлом году были и другие, причем все они были новые, при замене их ставили так, что они скрывались из вида.

На проспекте Победы у поворота на Тернопольскую (возле «Самолета») автоматический регулировщик и знаки сначала не видны за листвой, потом, когда подъезжаешь ближе, - из-за столба.

За световой опорой спрятали светофор и на улице Мира. Из поля зрения он исчезает на пару секунд - учитывая скорость движения потока, это довольно много.

По сравнению с такими примерами ситуация на улице Урицкого относительно неопасна, ведь пешеходы все-таки видят часть сигналов. Но хотелось бы узнать, кто и как принимал такую работу.

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