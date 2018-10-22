Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|22 окт 2018|19:29
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+8oC
Завтра | Облачно |
  75.37  |  $  65.31
 

Из жизни | Жителей Ладожской, 115, беспокоят постоянные раскопки во дворе

22.10.2018|13:31
Печать

Благодаря отсутствию морозов на Ладожской, 115, не почувствовали отключения отопления. Люди поняли это, когда увидели пар из колодцев и аварийную машину во дворе. От населения поступило предложение: установить для тепловиков палатку, пусть тут живут, чего ездить туда-обратно. Уж слишком часто ремонтируют здесь сети.

«Каждый божий год и все на том же месте! Они засыпали землей, а поверх земли бросили плиты. Я с ними ругалась. «А вам что, плохо сделали?». Я говорю: «Вы каждый божий год здесь копаете - и толку чуть ведь»», - пожаловалась местная жительница Валентина Александровна.

Чего волноваться, подумают некоторые, на улице плюсовая температура - пусть себе возятся с трубами и сваркой. Но для населения многоэтажки тема болезненная. Люди не могут благоустроить двор: ни цветы посадить, ни площадку детскую расположить.

«У нас, у 115-го дома роют на году по двадцать раз, вот сейчас именно роют. Вот только рыли в 18-м году, в январе месяце, разрыли - зарыли», - сообщил активист Михаил Петрович.

Мужчина жаловался в апреле. Он жестко выступал по поводу тепловиков, собирался завести календарь и черным цветом отмечать дни ремонта сетей.

С каждым годом площадь раскопок становится все больше. Мастера приварят один кусок вместо сгнившего - соседний рассыпается, и так далее. Тротуар испортили несколько дней назад по той же причине. Асфальтировать приехала другая бригада. Но надолго ли хватит ремонта? Ведь трубы в этом месте полностью не обновляли.

0
0
0
0
 
Гость|22.10.2018 19:13|

Так деньги копают и закапывают.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 