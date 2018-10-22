22.10.2018 | 13:31

Благодаря отсутствию морозов на Ладожской, 115, не почувствовали отключения отопления. Люди поняли это, когда увидели пар из колодцев и аварийную машину во дворе. От населения поступило предложение: установить для тепловиков палатку, пусть тут живут, чего ездить туда-обратно. Уж слишком часто ремонтируют здесь сети.

«Каждый божий год и все на том же месте! Они засыпали землей, а поверх земли бросили плиты. Я с ними ругалась. «А вам что, плохо сделали?». Я говорю: «Вы каждый божий год здесь копаете - и толку чуть ведь»», - пожаловалась местная жительница Валентина Александровна.

Чего волноваться, подумают некоторые, на улице плюсовая температура - пусть себе возятся с трубами и сваркой. Но для населения многоэтажки тема болезненная. Люди не могут благоустроить двор: ни цветы посадить, ни площадку детскую расположить.

«У нас, у 115-го дома роют на году по двадцать раз, вот сейчас именно роют. Вот только рыли в 18-м году, в январе месяце, разрыли - зарыли», - сообщил активист Михаил Петрович.

Мужчина жаловался в апреле. Он жестко выступал по поводу тепловиков, собирался завести календарь и черным цветом отмечать дни ремонта сетей.

С каждым годом площадь раскопок становится все больше. Мастера приварят один кусок вместо сгнившего - соседний рассыпается, и так далее. Тротуар испортили несколько дней назад по той же причине. Асфальтировать приехала другая бригада. Но надолго ли хватит ремонта? Ведь трубы в этом месте полностью не обновляли.