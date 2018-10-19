19.10.2018 | 13:46

Постамент памятника «Паровоз» начал разрушаться. Несколько плиток выбито, они раздроблены, поползли глубокие трещины. Пока нет опасений, что вся конструкция рухнет. Но людям видеть мемориальное сооружение в таком состоянии неприятно.

«Ну конечно, здесь уже все плитки, все вылетает. Памятник, тем более будет 75 лет Победы, должны вообще отлично сделать», - отметила горожанка.

Паровоз СУ-213, отработав свое, стал на постамент в 1985 году. По улице Луначарского специально прокладывали рельсы, подводили модель к нужной точке. Когда водрузили на основание, балки убрали. Паровоз сразу стал любимцем детей, по нему лазали, не ломая, у него фотографировались.

Спустя 33 года постамент не выдержал давления . Или же его намеренно начали разрушать.

«Ну, я думаю, что подростки, если они не заняты, им нечем заняться, они хулиганят. А как вы думаете, люди моего возраста могут это сделать? То есть они могут сделать, но в целях утащить, допустим, на дачу, уложить себе плитку. А здесь ничего не взяли, просто разбили, и все», - пояснила прохожая.

«Что я могу сказать... безобразие полное! Кто же это? Молодежь, наверное, натворила, а кто может?» - предположила пенсионерка.

Отыскать ответственных за состояние памятника довольно трудно. На сайте администрации Железнодорожного района есть информация: в апреле чиновники вместе с работниками эксплуатационного локомотивного депо ремонтировали детали паровоза, вырубали кустарник, чистили территорию. В теории получается, что несут совместную ответственность.

На практике за паровозом, оказывается, следят железнодорожники, а администрация присматривает за территорией рядом с ним. Как сказал глава района Олег Денисов, субботник проведут в ближайшее время, а плитку попросят отремонтировать представителей железной дороги.