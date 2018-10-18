18.10.2018 | 14:16

Шуист - непроходимая и непроезжая территория, как описывают местные жители состояние дорог и ситуацию с асфальтом во дворах.

«Здесь повсеместно бездорожье, и много лет», - отметил горожанин.

Кому сложнее - пешеходам или водителям авто, сказать нельзя. Одни пачкают обувь и ходят зигзагами, другие тратятся на ремонт автомашин.

«Мы ходим, в эти же самые лужи наступаем. Машина проезжает - разбивает асфальт. Стоит дом, вдоль дома тротуар весь разбитый, потому что здесь ездят грузовые машины из магазина в магазин и разбивают. Никто за этим не следит, хотя все знают, что сквозной проезд через дворы грузовому транспорту запрещен», - добавил мужчина.

Он показал сотрудникам «Службы 11» положение дел на улице Медицинской. Но обратить внимание необходимо и на соседние, уверили жильцы окрестных домов.