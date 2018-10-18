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Из жизни | Стена дома на улице Дружбы, 15, осыпается из-за протечки труб

18.10.2018|14:10
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Вода в доме на улице Дружбы, 15, попадает через плиту перекрытия на первый этаж и трубы отопления, а в итоге в виде пара поднимается в воздух.

«На втором этаже три унитаза стоят, они зацементированы, и там идет чистая холодная вода», - пожаловалась жительница дома.

На улице видны последствия постоянной протечки. Старые кирпичи, из которых в 70-е строили здание, оказались настолько плохими, что сейчас выглядят как растаявшее мороженное с поплывшими краями. Новые, которыми коммунальщики пытались скрыть проблему, просто трескаются и ссыпаются вниз.

«Раньше текло вот здесь вовсю, метра два на два квадрата вывалилась стена. Приехали с вышкой, с кирпичом, с раствором, замазали, плиточкой чуть-чуть заложили. А дырка вон там проделалась, теперь течет в нее», - отметила Нина Ивановна.

Нужно трубы ремонтировать. Попытки скрыть проблему только усугубят положение, уверена женщина. Она считает: стену заделывали из-за предписания жилищной инспекции, чтобы избежать наказания. В июне фасад дома выглядел по-другому.

«Даже вода на кирпичах, это душевая», - объясняла активистка.

Участок отремонтировали, но недолго он продержится. С приходом морозов вода замерзнет, расширится, и кирпичи посыпятся сильнее.

«Мастер, который здесь заделывал, звонит, говорит: «Я зацементировал, а там все равно течет», а ему отвечают: заделывай. Ну вот он заделал, теперь в один ручеек течет. Видно, вода не умещается сюда, теперь она пробила туда и на той стороне течет», - добавила Нина Ивановна.

В одной из комнат общежития находится каморка сотрудников управляющей компании. Но те говорят, что обслуживают другие дома. Мастер здания по неведомой причине обосновался где-то еще.

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Гость|18.10.2018 19:03|

Раньше из общаги был выход,если предприятие даст жильё хорошему сотруднику.А сейчас выхода два:Ипотека или кладбище

Гость|18.10.2018 19:06|

На ул. Дружбы, 9, перевели из Ахун участкого полицейского ивахненко, которого надо было ганть из системы МВД.

Имя: Гость
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