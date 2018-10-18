18.10.2018 | 14:10

Вода в доме на улице Дружбы, 15, попадает через плиту перекрытия на первый этаж и трубы отопления, а в итоге в виде пара поднимается в воздух.

«На втором этаже три унитаза стоят, они зацементированы, и там идет чистая холодная вода», - пожаловалась жительница дома.

На улице видны последствия постоянной протечки. Старые кирпичи, из которых в 70-е строили здание, оказались настолько плохими, что сейчас выглядят как растаявшее мороженное с поплывшими краями. Новые, которыми коммунальщики пытались скрыть проблему, просто трескаются и ссыпаются вниз.

«Раньше текло вот здесь вовсю, метра два на два квадрата вывалилась стена. Приехали с вышкой, с кирпичом, с раствором, замазали, плиточкой чуть-чуть заложили. А дырка вон там проделалась, теперь течет в нее», - отметила Нина Ивановна.

Нужно трубы ремонтировать. Попытки скрыть проблему только усугубят положение, уверена женщина. Она считает: стену заделывали из-за предписания жилищной инспекции, чтобы избежать наказания. В июне фасад дома выглядел по-другому.

«Даже вода на кирпичах, это душевая», - объясняла активистка.

Участок отремонтировали, но недолго он продержится. С приходом морозов вода замерзнет, расширится, и кирпичи посыпятся сильнее.

«Мастер, который здесь заделывал, звонит, говорит: «Я зацементировал, а там все равно течет», а ему отвечают: заделывай. Ну вот он заделал, теперь в один ручеек течет. Видно, вода не умещается сюда, теперь она пробила туда и на той стороне течет», - добавила Нина Ивановна.

В одной из комнат общежития находится каморка сотрудников управляющей компании. Но те говорят, что обслуживают другие дома. Мастер здания по неведомой причине обосновался где-то еще.