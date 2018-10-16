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Из жизни | В доме № 12 на улице Бекешской затопило подвальное помещение

16.10.2018|14:17
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Жительница дома № 12 на улице Бекешской предрекает ему судьбу строений на Ударной, 35, и Кулибина, 10. Подвал полон воды, фундамент может не выдержать. Стены уже трещат.

«Начали звонить с декабря 2017 года в МУП. Приехали, посмотрели в окошечко, и с тех пор вот так вот и идет», - рассказала Татьяна Дмитриевна.

Воду через небольшой лаз увидеть нельзя, но ее прекрасно слышно, даже несмотря на другие звуки в бывшем общежитии.

«Мы написали в жилинспекцию письмо. 13 октября будет ровно месяц, как ЖЭМУП № 7 выдано предписание, чтобы осушить подвал, провести дезинсекцию и ремонт коммуникационных труб, но сюда никто не едет», - добавила женщина.

Активистка пыталась поторопить сотрудников управляющей компании, которые за исполнение своих обязанностей получают зарплату.

«Звоним мастеру, он так разговаривает с нами, как будто мы на чашку чая просимся к нему домой», - пожаловалась жительница дома.

После нашествия блох людей атаковали комары, рассказала Татьяна Дмитриевна. С кровососами сами жители боролись все лето.

Ко всему прочему, аварийный выход общежития полностью завален хламом, о пожарной безопасности говорить невозможно.

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Гость|16.10.2018 19:26|

Общаги - это братские могилы. Отдельное жильё никто не даст,а на новые общаги федералы не дадут денег.

Имя: Гость
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