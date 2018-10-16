16.10.2018 | 14:17

Жительница дома № 12 на улице Бекешской предрекает ему судьбу строений на Ударной, 35, и Кулибина, 10. Подвал полон воды, фундамент может не выдержать. Стены уже трещат.

«Начали звонить с декабря 2017 года в МУП. Приехали, посмотрели в окошечко, и с тех пор вот так вот и идет», - рассказала Татьяна Дмитриевна.

Воду через небольшой лаз увидеть нельзя, но ее прекрасно слышно, даже несмотря на другие звуки в бывшем общежитии.

«Мы написали в жилинспекцию письмо. 13 октября будет ровно месяц, как ЖЭМУП № 7 выдано предписание, чтобы осушить подвал, провести дезинсекцию и ремонт коммуникационных труб, но сюда никто не едет», - добавила женщина.

Активистка пыталась поторопить сотрудников управляющей компании, которые за исполнение своих обязанностей получают зарплату.

«Звоним мастеру, он так разговаривает с нами, как будто мы на чашку чая просимся к нему домой», - пожаловалась жительница дома.

После нашествия блох людей атаковали комары, рассказала Татьяна Дмитриевна. С кровососами сами жители боролись все лето.

Ко всему прочему, аварийный выход общежития полностью завален хламом, о пожарной безопасности говорить невозможно.