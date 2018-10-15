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Из жизни | Жителей ул. Мира, 43, вынуждают оплачивать квитанции повторно

15.10.2018|13:49
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Целых 12 месяцев жители дома № 43 на улице Мира совместно не платили за содержание и ремонт, отопление и воду. Причем делали они это синхронно, как по договоренности - с сентября 2015 по сентябрь 2016 года.

Специалисты ЖКХ тогда, видимо, их прощали, поскольку в последних квитанциях перед сменой организации не содержится никаких сведений о долге.

Теперь же, через два года, когда обслуживает пятиэтажку уже новая управляющая компания, старая обратилась в суд, и служители Фемиды приняли решение: жители обязаны отдать деньги.

Такова версия коммунальщиков. По-другому говорят записанные в неплательщики люди.

«Долг у меня 2 399 рублей. Фактически этого долга у меня нет, потому что все квитанции у меня на руках, и все они исправно оплачены. А по этому заочному решению почему-то эта сумма выставилась», - отметила жительница дома № 43 на ул. Мира Ольга Селина.

Как УК «Западная» может требовать плату за сентябрь 2016-го, если с июля того года обслуживать дом стала новая управляющая - «Союз», не понимают люди, которые сохранили чеки за июнь и остальные месяцы.

«Двойную оплату платить никто не собирается, мы даже решили судиться. Такого безобразия не может быть», - сообщила жительница дома № 43 на ул. Мира Валентина Гладкова.

Впрочем, такой боевой настрой не у всех. Может, на это и рассчитывали коммунальщики?

«Что они хотят от нас? Я не знаю. Единственное - выколотить деньги. Мы законопослушные люди, и многие уже пошли платить. Это же несправедливо, так же нельзя с людьми!» - пожаловалась жительница дома № 43 на ул. Мира Надежда Варшавская.

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