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Из жизни | Во дворе дома № 10 на улице Кирова разрушилось асфальтное покрытие

12.10.2018|13:21
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Машины при въезде во двор дома № 10 на улице Кирова передвигаются скачками. В нескольких местах асфальтовое покрытие основательно разрушено. Где-то его пытались залатать крошкой.

Некоторые трудности испытывают и пешеходы - под ногами все-таки неровности, - но они по большей части относятся к проблеме снисходительно. Можно обойти.

«Ничего, нормально, меня устраивает, часто хожу», - пояснила женщина.

Более критично настроены водители - объехать ямы нельзя.

«Я первый раз заезжаю, но уже понял, что плохо», - отметил водитель.

«Не очень хорошее ощущение, постоянно ямы здесь, хороших дорог нет», - пожаловался мужчина.

Многочисленные автолюбители ругаются. За 20 минут здесь проехали машин 30, потому что дорога ведет не только к нескольким жилым домам в глубине микрорайона с плотной застройкой, но и к различным магазинам и фирмам. Рядом - улица Московская.

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