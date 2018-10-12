12.10.2018 | 13:21

Машины при въезде во двор дома № 10 на улице Кирова передвигаются скачками. В нескольких местах асфальтовое покрытие основательно разрушено. Где-то его пытались залатать крошкой.

Некоторые трудности испытывают и пешеходы - под ногами все-таки неровности, - но они по большей части относятся к проблеме снисходительно. Можно обойти.

«Ничего, нормально, меня устраивает, часто хожу», - пояснила женщина.

Более критично настроены водители - объехать ямы нельзя.

«Я первый раз заезжаю, но уже понял, что плохо», - отметил водитель.

«Не очень хорошее ощущение, постоянно ямы здесь, хороших дорог нет», - пожаловался мужчина.

Многочисленные автолюбители ругаются. За 20 минут здесь проехали машин 30, потому что дорога ведет не только к нескольким жилым домам в глубине микрорайона с плотной застройкой, но и к различным магазинам и фирмам. Рядом - улица Московская.