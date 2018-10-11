11.10.2018 | 16:11

На Окружной от ветрозащитной конструкции сохранились каркас да крыша. Неизвестные граждане выломали панели и попытались уронить сооружение. Стоит оно, перекошенное, никого больше не укрывает от непогоды.

Павильон не первый изуродованный в городе и, видимо, не последний - их разрушают десятками. Реакция опрошенных пассажиров примерно одинакова.

«Алкаши, ребятишки безобразничают, больше некому. Если б я увидала, я бы голову оторвала. Чего трогать? Люди делают, а они трогают. Вообще в Пензе безобразие!» - возмутилась пенсионерка.

Ощутимый урон наносят хулиганы, комментируют проблему в мэрии.

«Муниципальное имущество» не значит «бесплатное». Каждая скамейка, урна, тем более остановочный павильон имеют свою материальную ценность, в которую заложены деньги всех налогоплательщиков, поэтому в конечном итоге это дорогого стоит. Если мы сами к этому будем так относиться, то, извините, у нас никогда не хватит денег для того, чтобы все это приводить в порядок», - отметил глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

Как в областном центре, так и в целом по региону много остановочных площадок без укрытия, пассажиры мечтают об элементарной защите от дождя и ветра. А на Окружной павильон изуродовали просто так.