На Окружной от ветрозащитной конструкции сохранились каркас да крыша. Неизвестные граждане выломали панели и попытались уронить сооружение. Стоит оно, перекошенное, никого больше не укрывает от непогоды.
Павильон не первый изуродованный в городе и, видимо, не последний - их разрушают десятками. Реакция опрошенных пассажиров примерно одинакова.
«Алкаши, ребятишки безобразничают, больше некому. Если б я увидала, я бы голову оторвала. Чего трогать? Люди делают, а они трогают. Вообще в Пензе безобразие!» - возмутилась пенсионерка.
Ощутимый урон наносят хулиганы, комментируют проблему в мэрии.
«Муниципальное имущество» не значит «бесплатное». Каждая скамейка, урна, тем более остановочный павильон имеют свою материальную ценность, в которую заложены деньги всех налогоплательщиков, поэтому в конечном итоге это дорогого стоит. Если мы сами к этому будем так относиться, то, извините, у нас никогда не хватит денег для того, чтобы все это приводить в порядок», - отметил глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.
Как в областном центре, так и в целом по региону много остановочных площадок без укрытия, пассажиры мечтают об элементарной защите от дождя и ветра. А на Окружной павильон изуродовали просто так.
Поймайте одного и повесьте на него все павильоны.Дайте хороший срок и покажите по ТВ несколько раз. Другим будет неповадно.Если малолетка,то оставьте родителей без штанов и квартиры.Если бы остановки были частными,то давно бы нашли и поломали всё что можно.