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Из жизни | В Пензе на Окружной изуродовали остановочный павильон

11.10.2018|16:11
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На Окружной от ветрозащитной конструкции сохранились каркас да крыша. Неизвестные граждане выломали панели и попытались уронить сооружение. Стоит оно, перекошенное, никого больше не укрывает от непогоды.

Павильон не первый изуродованный в городе и, видимо, не последний - их разрушают десятками. Реакция опрошенных пассажиров примерно одинакова.

«Алкаши, ребятишки безобразничают, больше некому. Если б я увидала, я бы голову оторвала. Чего трогать? Люди делают, а они трогают. Вообще в Пензе безобразие!» - возмутилась пенсионерка.

Ощутимый урон наносят хулиганы, комментируют проблему в мэрии.

«Муниципальное имущество» не значит «бесплатное». Каждая скамейка, урна, тем более остановочный павильон имеют свою материальную ценность, в которую заложены деньги всех налогоплательщиков, поэтому в конечном итоге это дорогого стоит. Если мы сами к этому будем так относиться, то, извините, у нас никогда не хватит денег для того, чтобы все это приводить в порядок», - отметил глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

Как в областном центре, так и в целом по региону много остановочных площадок без укрытия, пассажиры мечтают об элементарной защите от дождя и ветра. А на Окружной павильон изуродовали просто так.

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Гость|11.10.2018 19:05|

Поймайте одного и повесьте на него все павильоны.Дайте хороший срок и покажите по ТВ несколько раз. Другим будет неповадно.Если малолетка,то оставьте родителей без штанов и квартиры.Если бы остановки были частными,то давно бы нашли и поломали всё что можно.

Гость|11.10.2018 19:11|

Если б я увидала, я бы голову оторвала...

Ну Ну

Гость|11.10.2018 19:17|

И да,журналист вы сами то стояли ли хоть раз на такой остановке?Ни от ветра ни от палящего солнца она не защищает...

Леонард Кудасов (гость)|11.10.2018 19:32|

Поймайте одного и повесьте на него все павильоны...

Извините , но это не меры . Надо поймать хоть одного и повесить на изуродованном павильоне .

Имя: Гость
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