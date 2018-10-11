Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|11 окт 2018|19:42
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+10oC
Завтра | Ясно |
  77.08  |  $  66.77

Из жизни | Аллею на улице Бородина забрасывают мусором

11.10.2018|15:50
Печать

Бесхозная полоса асфальта, с бурьяном по краям, никак не обретет владельца или хотя бы закрепленную организацию. Она тянется между домами по нечетной стороне улицы Бородина - № 23, 17 и так далее.

«Ну что это такое, вы посмотрите, что там такое. Страх, страх!» - возмутилась Нина Григорьевна.

Изредка, когда лопается терпение, местные выходят на уборку. Три-четыре активистки сражаются с кучей бытовых отходов. На большее их запала не хватает, потому что отклика от людей не видно.

«Дороги нет, там свалка. Мы весной убрали, и этот мусор до сих пор там лежит, пакеты. Трубы ободраны, им даже, может, выгодно, что так все закрыто. Света вообще не видно, к детской площадке подойти нельзя, там бурьян выше меня ростом, это что такое?» - пожаловалась Нина Григорьевна.

Председатель одного из ближайших ТСЖ пыталась созвать народ на уборку аллеи по графику. Ею же в основном пользуются жильцы соседних многоэтажек. Но инициативу активистки не поддержали.

Дорога с рядами сорняков по обочинам продолжает оставаться пунктом сбора бытовых отходов и туалетом для домашних животных.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 