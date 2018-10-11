11.10.2018 | 15:50

Бесхозная полоса асфальта, с бурьяном по краям, никак не обретет владельца или хотя бы закрепленную организацию. Она тянется между домами по нечетной стороне улицы Бородина - № 23, 17 и так далее.

«Ну что это такое, вы посмотрите, что там такое. Страх, страх!» - возмутилась Нина Григорьевна.

Изредка, когда лопается терпение, местные выходят на уборку. Три-четыре активистки сражаются с кучей бытовых отходов. На большее их запала не хватает, потому что отклика от людей не видно.

«Дороги нет, там свалка. Мы весной убрали, и этот мусор до сих пор там лежит, пакеты. Трубы ободраны, им даже, может, выгодно, что так все закрыто. Света вообще не видно, к детской площадке подойти нельзя, там бурьян выше меня ростом, это что такое?» - пожаловалась Нина Григорьевна.

Председатель одного из ближайших ТСЖ пыталась созвать народ на уборку аллеи по графику. Ею же в основном пользуются жильцы соседних многоэтажек. Но инициативу активистки не поддержали.

Дорога с рядами сорняков по обочинам продолжает оставаться пунктом сбора бытовых отходов и туалетом для домашних животных.