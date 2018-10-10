10.10.2018 | 14:55

Постройка давно пугала местных жителей своим внешним видом, но и то, что в итоге осталось после ее сноса, не нравится людям с улицы Толстого. Рядом с домом № 36 теперь не старый потрескавшийся теплопункт, а голые трубы и битый кирпич, разбросанный по пустырю.

«Начали недели три тому назад, верхушку сломали, вчера до конца доломали. Тут начинают ломать, а кончают через год. Там все было разбито, надо было его убрать, вот только что они сделают, не знаем», - заметила Валентина Сидоровна.

В марте этого года кирпичная конструкция находилась в удручающем состоянии. Дверь была открыта, хотя и не полностью, частично замерзла от быстро остывающего на морозе пара. Образовались ледяные наросты. Прохожие тогда удивлялись - как будто хозяина нет.

«Трубы как были все голые, необмотанные, так они и есть», - рассказывала женщина.

В ноябре 2016 года прорвало коммуникации. Отопление отключили, но пар еще долго выходил из подземелья. Специалисты рисковали и забирались в колодцы, чтобы определить «зону поражения».

В соседнем доме № 38 из-за кипятка тогда едва от ожогов не погиб человек. Горячая вода вырвалась фонтаном наружу рядом с теплопунктом, а также по лоткам пошла в техническое подполье, где находился мужчина.

О месяцах мучений, двух пересадках кожи, тратах на лекарства позже рассказал сам пострадавший. Утверждал, все произошло почти мгновенно.

«Вода хлынула, и сапоги у меня полные, выйти оттуда уже не могу. И по воде этой вышел уже кое-как», - сообщил Николай Леонидович.

Никто из коммунальщиков ни разу не поинтересовался здоровьем мужчины. Другой бы подал иск в суд, но пенсионер не стал связываться. В окно он каждый день смотрел на старый теплопункт. Теперь его снесли, оставив грязный пустырь с огромным сухим деревом.