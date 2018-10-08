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Из жизни | В девятиэтажке на проспекте Строителей новые лифты не работают

08.10.2018|13:22
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Пешком ходят вверх и вниз все жители девятиэтажного дома № 51 на проспекте Строителей. Новые лифты, которые менять начали в первый месяц лета, в эксплуатацию так и не ввели.

«Тяжело, очень тяжело. Ну 90 лет вот 6 декабря будет мне. Так бы вышла маленько проветрилась - совсем не выхожу. Вот как выключили и все», - пожаловалась жительница дома Екатерина Гладкова.

«На третьем этаже у нас девушка молодая, она на коляске. Когда стали лифты делать, ее увезла мама к друзьям. Но сколько же может она там жить? Вот ее привезли. Но человек вообще не может спуститься!» - посочувствовала соседке Таисия Дидикина.

У жителей нет точной информации о дате пуска новых кабин. Объявления на подъездах были только в июне. Тогда называли предполагаемые сроки работ.

«75 дней. Мастера, которые делали, они работали усердно, с утра до ночи. И они сказали: «Мы уложимся в срок», - добавила Таисия Дидикина.

В фонде капитального ремонта сообщили, что приняли работы еще 10 сентября, черед за управляющей компанией. По новому закону она должна обучить персонал, который будет обслуживать кабины, застраховать их и подать документы в Ростехнадзор. Лишь тогда контролирующее ведомство даст добро на пуск лифтов.

В управляющей компании «Жилье-12» никаких точных сроков не озвучили.

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