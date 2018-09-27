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Из жизни | Собственники жилья имеют право сменить управляющую компанию

27.09.2018|12:46
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Любой собственник квартиры может выйти с инициативой о смене управляющей компании. Если житель недоволен коммунальной организацией, которая обслуживает дом, то есть другие, работающие лучше.

«Обязанность инициировать общее собрание в первую очередь лежит на собственниках помещений в многоквартирном доме. Это может сделать и управляющая организация, но опять же по просьбе одного из собственников помещений. За 10 дней должно быть сделано надлежащее уведомление о проведении общего собрания, а дальше - непосредственно само его проведение», - пояснил и. о. начальника госжилстройтехинспекции области Александр Киндаев.

Если раньше требовалось, чтобы на голосование во двор выходили все, то с недавних пор такое требование посчитали излишним и усложняющим смену коммунальщиков. Как правило, собрать кворум не удается.

«Форма проведения общего собрания собственников может быть очной - все, условно говоря, встретились у одного подъезда и сообща проголосовали; может быть очно-заочной - совмещаются очная часть и раздача бюллетеней тем собственникам, которые не смогут по каким-либо причинам прийти на собрание», - уточнил чиновник.

Последние должны заполнить документы дома и передать организатору голосования.

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Гость|27.09.2018 19:42|

А новость в чём заключается? Такое чувство что это часть сюжета а не отдельный сюжет.

Гость|27.09.2018 20:16|

Валить надо с бандитской страны .

Гость|27.09.2018 20:27|

Сколько выявлено нарушений со стороны УК и какие меры приняты со стороны госжилстройинспекции ?!

Имя: Гость
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