27.09.2018 | 12:46

Любой собственник квартиры может выйти с инициативой о смене управляющей компании. Если житель недоволен коммунальной организацией, которая обслуживает дом, то есть другие, работающие лучше.

«Обязанность инициировать общее собрание в первую очередь лежит на собственниках помещений в многоквартирном доме. Это может сделать и управляющая организация, но опять же по просьбе одного из собственников помещений. За 10 дней должно быть сделано надлежащее уведомление о проведении общего собрания, а дальше - непосредственно само его проведение», - пояснил и. о. начальника госжилстройтехинспекции области Александр Киндаев.

Если раньше требовалось, чтобы на голосование во двор выходили все, то с недавних пор такое требование посчитали излишним и усложняющим смену коммунальщиков. Как правило, собрать кворум не удается.

«Форма проведения общего собрания собственников может быть очной - все, условно говоря, встретились у одного подъезда и сообща проголосовали; может быть очно-заочной - совмещаются очная часть и раздача бюллетеней тем собственникам, которые не смогут по каким-либо причинам прийти на собрание», - уточнил чиновник.

Последние должны заполнить документы дома и передать организатору голосования.