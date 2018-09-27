27.09.2018 | 13:16

Чтобы отремонтировать подъезды, которые не обновлялись больше 10 лет, дому на Леонова, 37, необходимо набрать на своем счету больше миллиона рублей. Задача не из простых, если учесть, что часть жителей принципиально не платит за услуги ЖКХ.

«В трехкомнатной бабушка (мать) умерла, остались два сыночка, которым под 60. Пьют, оформлена только четверть квартиры, три четверти «провисают». Долг - 83 тысячи», - привела пример активистка.

Проанализировав ситуацию, женщина пришла к выводу: большая часть из неплательщиков пользуется правовой неопределенностью.

«Не то муниципальная, не то вообще без собственников - никак не могут разобраться, в управляющей компании никаких данных. 84 тысячи задолжали», - добавила пенсионерка.

Есть примеры, когда город мог бы забрать жилплощадь на свой баланс. Польза была бы всем - дом получал бы плату за нее, а мэрия использовала бы пустующую квартиру.

«Собственник умер, наследников нет, прошло уже три года, и наш департамент или администрация - кто там этим занимается - за эти годы не могут перевести в муниципальную собственность! Можно ведь людям нуждающимся отдать трехкомнатную квартиру, может, они с детьми мыкаются по съемным квартирам. А там долга 103 тысячи, он же на доме висит!» - возмутилась женщина.

Есть и такие соседи, что живы и здоровы, люди семейные, работающие. Но отдавать деньги за услуги ЖКХ не хотят.

«134 тысячи - и смотрят честными глазами! А то еще мальчик у нас есть, скоро 50 лет стукнет, мать умерла 15 лет назад, долг - 92 тысячи, в жилсервисе оставался долг в 100 тысяч - списали. То есть как списали - перекрыли долги деньгами со счета, там миллион-то уж скопился», - рассказала жительница дома.

В итоге дом недополучил больше 500 тысяч рублей, то есть уже можно было бы отремонтировать половину из 17 подъездов.