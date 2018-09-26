26.09.2018 | 16:21

Митрофановское кладбище - одно из старейших в городе. Оно располагается на улице Водопьянова, с одной стороны граничит с Березовским переулком, с другой - с Ново-Тамбовской, за погостом находится улица Овражная. Именно с ее стороны Митрофановское завалено обычным бытовым хламом - он свален и у ограды, и за ней.

Население заключило договоры на вывоз отходов. Машина приезжает по графику, рабочие собирают мешки в установленных местах. За ограду кладбища за пакетами не пойдут - не их обязанность, - но кто набросал мусора, знают.

«Кто же, кроме местных? Он ниоткуда не привезен», - предположил водитель мусоровоза.

В самом деле, на улицах Кижеватова и Воронова никому не придет в голову нести оконные рамы за километры на кладбище. Зато с Овражной, Овражного проезда, 1-го Вишневого до погоста шаговая доступность.

Но непонятно, зачем нести все на Митрофановское, если заключен договор с мусоросборщиком.

«Есть ограничение по прописке. Сколько человек прописано - на каждого мешок. У нас вывозят два раза в неделю, мы пореже выставляем, а так - у кого сколько, наверное», - отметила жительница ул. Овражной.

Территория кладбища - 13 гектаров. За чистоту на нем отвечает смотритель, у него пара помощников. Они даже при самом жгучем желании не в состоянии очистить заброшенные много лет назад могилы, вывезти упавшие деревья, высаженные когда-то родственниками покойных, и тем более отходы жильцов частного сектора и бомжей.