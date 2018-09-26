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Из жизни | Митрофановское кладбище захламлено жителями соседних улиц

26.09.2018|16:21
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Митрофановское кладбище - одно из старейших в городе. Оно располагается на улице Водопьянова, с одной стороны граничит с Березовским переулком, с другой - с Ново-Тамбовской, за погостом находится улица Овражная. Именно с ее стороны Митрофановское завалено обычным бытовым хламом - он свален и у ограды, и за ней.

Население заключило договоры на вывоз отходов. Машина приезжает по графику, рабочие собирают мешки в установленных местах. За ограду кладбища за пакетами не пойдут - не их обязанность, - но кто набросал мусора, знают.

«Кто же, кроме местных? Он ниоткуда не привезен», - предположил водитель мусоровоза.

В самом деле, на улицах Кижеватова и Воронова никому не придет в голову нести оконные рамы за километры на кладбище. Зато с Овражной, Овражного проезда, 1-го Вишневого до погоста шаговая доступность.

Но непонятно, зачем нести все на Митрофановское, если заключен договор с мусоросборщиком.

«Есть ограничение по прописке. Сколько человек прописано - на каждого мешок. У нас вывозят два раза в неделю, мы пореже выставляем, а так - у кого сколько, наверное», - отметила жительница ул. Овражной.

Территория кладбища - 13 гектаров. За чистоту на нем отвечает смотритель, у него пара помощников. Они даже при самом жгучем желании не в состоянии очистить заброшенные много лет назад могилы, вывезти упавшие деревья, высаженные когда-то родственниками покойных, и тем более отходы жильцов частного сектора и бомжей.

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Гость|26.09.2018 19:02|

пусть попы убирают. Кладбища - это их территория

Гость|26.09.2018 19:06|

Поможет крестный субботник?

Гость|26.09.2018 19:26|

Гость писал(a):

Поможет крестный субботник?
в их вымысле работать по субботам - грешно!

Гость|26.09.2018 19:44|

У евреев грешно по субботам,а у русских по воскресеньям. Поэтому и придуман субботник,а евреев-дворников не бывает.

Гость|26.09.2018 19:46|

Гость писал(a):

...а евреев-дворников не бывает.
Что, таки в Израиле больше нет дворников? Ой, вэй, куда катимся.

Гость|26.09.2018 21:40|

Отмазка это все.у меня родители живут на 1 вишнёвом. Там не ездит машина, но до окружной никто мусор не носит. Около любой высотки контейнеров *опой дуй и с вилами никто не стоит. Машины в каждом доме в чем проблема?

Имя: Гость
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