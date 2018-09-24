24.09.2018 | 13:38

Проезд на территорию Восточного кладбища перекрыт. Пензенцы, привыкшие к свободному перемещению по погосту, наткнулись на натянутый через дорогу трос и не преминули отреагировать.

«Почему не пускают? Я украду там, что ли, чего? Это кладбище, сюда не просто так ездят! Я езжу к матери, косить. Отпросился на час с работы, а меня не пускают! Туда только в один конец идти 20 минут и приспособления все нести. Далеко, думаю», - возмутился горожанин.

Все это люди в сердцах назвали новыми порядками. Но они оказались старыми, просто их не соблюдали - на плакат с выписками из постановления главы администрации Пензы никто внимания не обращал. Между тем документ датирован 2004 годом.

«На территорию кладбища проезд автомобильного транспорта не допускается, за исключением катафалков, инвалидов, престарелых лиц, специализированной техники и транспорта, который осуществляет благоустройство могил», - процитировал директор МУП «Спецбюро» Михаил Сарафанников.

Никого никогда не возмущал запрет свободного перемещения на авто по Новозападному кладбищу, к примеру, по Мироносицкому или Ахунскому. Но на Восточном был период, когда за въездом посторонних не следили. Теперь пытаются навести порядок.

Среди недовольных людей поползли слухи, что отныне надо будет платить.

«Никакой платы на заезд не берется. Тут имеет место просто оборотная сторона медали, когда приезжают молодые люди и предлагают деньги, чтобы проехать, куда хотят. На данный момент таких фактов, чтобы кто-то из сотрудников взял деньги за проезд на территорию, у меня нет», - пояснил Михаил Сарафанников.

Со временем посетители привыкнут и примут существующие правила, считает директор МУП «Спецбюро». Тогда на Восточном воцарится порядок.