Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|25 сен 2018|02:21
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  77.68  |  $  66.16

Из жизни | В Пензе закрыли въезд на территорию Чемодановского кладбища

24.09.2018|13:38
Печать

Проезд на территорию Восточного кладбища перекрыт. Пензенцы, привыкшие к свободному перемещению по погосту, наткнулись на натянутый через дорогу трос и не преминули отреагировать.

«Почему не пускают? Я украду там, что ли, чего? Это кладбище, сюда не просто так ездят! Я езжу к матери, косить. Отпросился на час с работы, а меня не пускают! Туда только в один конец идти 20 минут и приспособления все нести. Далеко, думаю», - возмутился горожанин.

Все это люди в сердцах назвали новыми порядками. Но они оказались старыми, просто их не соблюдали - на плакат с выписками из постановления главы администрации Пензы никто внимания не обращал. Между тем документ датирован 2004 годом.

«На территорию кладбища проезд автомобильного транспорта не допускается, за исключением катафалков, инвалидов, престарелых лиц, специализированной техники и транспорта, который осуществляет благоустройство могил», - процитировал директор МУП «Спецбюро» Михаил Сарафанников.

Никого никогда не возмущал запрет свободного перемещения на авто по Новозападному кладбищу, к примеру, по Мироносицкому или Ахунскому. Но на Восточном был период, когда за въездом посторонних не следили. Теперь пытаются навести порядок.

Среди недовольных людей поползли слухи, что отныне надо будет платить.

«Никакой платы на заезд не берется. Тут имеет место просто оборотная сторона медали, когда приезжают молодые люди и предлагают деньги, чтобы проехать, куда хотят. На данный момент таких фактов, чтобы кто-то из сотрудников взял деньги за проезд на территорию, у меня нет», - пояснил Михаил Сарафанников.

Со временем посетители привыкнут и примут существующие правила, считает директор МУП «Спецбюро». Тогда на Восточном воцарится порядок.

0
0
0
0
 
Гость|24.09.2018 14:34|

Сначала порядок с цыганами попрошайками наведите на кладбище и пяти минут нельзя побыть в одиночестве как набегают эти попрошайки.

Гость|24.09.2018 14:40|

а в этом постановлении написано, что муп "спецбюро" контролирует проезд на кладбище или сарафанников превышает свои должностные полномочия?

Гость|24.09.2018 14:42|

Порядок на Восточном кладбище воцарится, когда наконец вывезут все мусорные кучи, которые располагаются там на каждом углу!!!

Гость|24.09.2018 14:44|

а вереница выезжающих с кладбища легковушек на видео это катафалки или спецтехника?

Гость|24.09.2018 14:49|

Тут все понятно кладбище старое уже почти закрытое стричь деньги за новые могилы уже не получится вот и будут обирать родственников умерших. Россия......

Гость|24.09.2018 14:55|

Гость писал(a):

стричь деньги за новые могилы уже не получится вот и будут обирать родственников
Вы дурачок?

Гость писал(a):

Россия......
Точно дурачок, вопрос снят.

Гость|24.09.2018 15:19|

А как быть пожилым людям,которых может в последний раз привезли поклониться могиле могиле родственников,инвалидам???Или это будет способ собирать деньги с людей???.

Гость|24.09.2018 15:27|

не "обломитесь" дойти от ворот кладбища до могилки. машин еще не хватало на погосте.

Гость|24.09.2018 15:44|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
стричь деньги за новые могилы уже не получится вот и будут обирать родственников
Вы дурачок?

Гость писал(a):

Россия......
Точно дурачок, вопрос снят.
Дурак именно ты !

Гость|24.09.2018 15:51|

penzainform.ru писал(a):

Тогда на Восточном воцарится порядок.
На кладбище безусловно и так тишина и порядок: там все умерли.

Гость|24.09.2018 15:56|

Правильно сделали: въезд закрыть, парковку сделать платной. Ввести услуги тележечника-носильщика, который за плату донесет ваш скарб до могилы.

Гость|24.09.2018 15:58|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Тогда на Восточном воцарится порядок.
На кладбище безусловно и так тишина и порядок: там все умерли.
Умерли не там, но хранятся там.

Гость|24.09.2018 16:00|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
penzainform.ru писал(a):
Тогда на Восточном воцарится порядок.
На кладбище безусловно и так тишина и порядок: там все умерли.
Умерли не там, но хранятся там.
Ты еще пофилософствуй тут. Тоже мне - Конфуций

Гость|24.09.2018 16:05|

Тогда надо сделать нормальные дорожки на этом кладбище, уберать мусор, которого там горы. Приезжаешь, как на свалку! Радетели порядка! Очень похоже на издевательство! Весной и осенью по колено в грязи, пока до могилы дойдёшь! Потому на машинах и ездят!

Гость|24.09.2018 16:12|

Идиоты не иначе, кладбище в чемодановке гораздо больше новозападных, пешком дойти до могилы, людям в приложенном возрасте, крайне сложно

← Ctrl пред.
1234
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!