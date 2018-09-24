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Из жизни | Двор жилого дома в Автоматном переулке почти целиком зарос бурьяном

24.09.2018|14:58
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В Автоматном переулке остался только один жилой дом. Он стоит между исправительной колонией и туберкулезным диспансером. В 2016-м снесли остальные двухэтажки в переулке и на улице Рузаевской. Люди предвидят незавидную участь обитателей забытого строения.

«В 2027 году будут расселять и Военный Городок, и еще какие-то улицы. Мы тут, как прокаженные, одни остались», - рассказала местная жительница.

Обслуживать 8-квартирное здание на отшибе невыгодно ни одной управляющей компании. Жильцы сами подметают, вырезают кусты во дворе. Но справиться с густыми зарослями на месте снесенных строений им не под силу.

«У нас темно очень. Сквозь траву и эту всю зелень свет не пробивается. Раньше здесь на столбах света не было, а когда сделали больницу, он появился. А теперь этот бурьян весь свет загораживает», - показала пенсионерка.

У высоких сорняков есть и плюсы. Во-первых, на них оседает пыль с разбитой дороги - движение здесь активное, в колонию автомобили едут потоком. Во-вторых, защита от взглядов посторонних любителей посмотреть в чужой двор.

«Они умудряются мусор из машин выбрасывать к нам», - добавила женщина.

Аварийным и подлежащим сносу дом № 7 в Автоматном переулке признали в 2016 году. Никаких благоприятных прогнозов по изменению сроков пока нет.

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