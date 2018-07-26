26.07.2018 | 14:34

Сушилки все еще пользуются спросом у населения старых домов в Пензе. Жильцы найдут десяток плюсов для оправдания привычки выносить белье на улицу.

На Московской, 86, тоже хотели бы делать это, но конструкция сломана. Местная жительница Раиса Александровна обратилась в МУП Ленинского района и попросила срезать сломанные части, а оставшийся квадрат замкнуть забором.

«Нужно восстановить, но не в таком объеме - нам такая широкая ни к чему. Никто этого делать не хочет. Мы же все дома не можем сушить, особенно летом. Все нижние этажи выносят и сушат тут белье», - отметила она.

Раиса Александровна не нашла сочувствия у сотрудников управляющей компании.

«Я лично говорила с директором, писала заявление. Он говорит: «Моя жена сушит белье дома». Может, его жена и сушит дома, может, они на 18-м этаже живут, но мы-то живем здесь», - добавила женщина.

Почти два месяца миновало со дня обращения пензячки, а сотрудники так и не удосужились заглянуть во двор на Московскую, 86.