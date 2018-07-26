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Из жизни | Дорога во дворах на Ладожской была разрушена коммунальщиками

26.07.2018|14:45
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Многочисленные заплатки, ямы, большие и маленькие, круглые и вытянутые, фигурные и с идеально ровными краями, пересекающиеся и повторяющиеся, - каких только рисунков нет на асфальте во дворах относительно новых домов на улице Ладожской.

«Отвратительное впечатление. Сколько живу здесь, все время так», - пожаловался горожанин Александр Васильевич.

Люди начали заселять микрорайон всего 10 лет назад.

«Ремонтировали теплотрассу, часть после себя восстановили, а часть осталась. Думаю, что коммуникации здесь проложены с нарушениями всех технологических норм, поэтому все летит, включая канализацию», - добавил мужчина.

Утечки тут, действительно, происходят часто, последняя авария случилась в середине июля. Прорыв устранили, опять вскрыв асфальт. Так и получается не ровное твердое покрытие, а лоскутное одеяло с буграми и впадинами.

«Дешевизна. Воткнули дом, все перекапывали, подсоединяли. Все нарушено, но ничего не восстанавливается», - с горечью заключил Александр Васильевич.

Жалуются местные и на то, что здания строили очень плотно и не оставили территорию для парковок, игровых зон и широких дорог. Порой тут две машины не разъедутся, а ведь нужно еще и ямы избегать.

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