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Из жизни | Сточные воды на Подлесной улице могут размыть новый асфальт

25.07.2018|15:14
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Поток из канализации льется по улице Подлесной. До открытого бассейна запах не дошел, иначе народ перестал бы его посещать.

«Я хожу в бассейн ежедневно. Мимо пройти нельзя: и по ногам течет, и перескакиваем, и везде-везде. И каждый божий день хожу и нюхаю», - пожаловалась пензячка.

«Ароматная» жидкость течет, вероятно, из-за забора, где заросли, обломки старых домов.

«Тут непонятно. Получается какая-то трясина, в которой все скапливается. А потом течет», - предположил один из местных жителей.

Не только в зловонии дело. Улица Подлесная ремонтируется по программе «Безопасные и качественные дороги». Она уже в кайме из бордюров, осталось лишь асфальт положить, но канализационный поток способен за короткий срок разрушить новое полотно. Старое он разъел за несколько недель.

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