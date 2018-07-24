24.07.2018 | 15:01

На стене рисунки, посвященные Победе в Великой Отечественной войне, а рядом дорожка, которая выглядит так, словно ее бомбили. Речь об участке на проспекте Строителей, 69. Особенно сложно пройти по дорожке с коляской. Многие родительницы спешат в магазины или молочную кухню. Остальные прохожие тоже недовольны состоянием тротуара.

«Восстановить нужно или новое покрытие сделать. Здесь, я так понимаю, произошла просадка грунта. Неудобно очень, ногам больно. Освещение здесь тоже не сделали. Было бы отлично, если бы его все-таки сделали. Здесь достаточно много молодых матерей с колясками ездят, велосипедистам тоже неудобно», - отметил пензенец Степан.

В темное время суток на относительно небольшом участке и колеса повредить можно. Ведь мало того, что ничего не видно, так еще и дорожка грозит неровностями.