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Из жизни | Разбитый тротуар на пр. Строителей доставляет неудобство пензенцам

24.07.2018|15:01
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На стене рисунки, посвященные Победе в Великой Отечественной войне, а рядом дорожка, которая выглядит так, словно ее бомбили. Речь об участке на проспекте Строителей, 69. Особенно сложно пройти по дорожке с коляской. Многие родительницы спешат в магазины или молочную кухню. Остальные прохожие тоже недовольны состоянием тротуара.

«Восстановить нужно или новое покрытие сделать. Здесь, я так понимаю, произошла просадка грунта. Неудобно очень, ногам больно. Освещение здесь тоже не сделали. Было бы отлично, если бы его все-таки сделали. Здесь достаточно много молодых матерей с колясками ездят, велосипедистам тоже неудобно», - отметил пензенец Степан.

В темное время суток на относительно небольшом участке и колеса повредить можно. Ведь мало того, что ничего не видно, так еще и дорожка грозит неровностями.

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