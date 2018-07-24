Жители домов на Суворова, Ворошилова (тех, что зависят от коммуникаций, проложенных по Толстого) могут не рассчитывать на появление в их кранах горячей воды раньше сентября. Идет ремонт. Согласно объявлению, завершатся работы 28 августа.
«Тут уже, наверное, третий или четвертый раз делают. В прошлом году делали, тоже меняли трубы», - рассказал один из местных жителей.
Мужчина прав: участок теплотрассы ремонтируют часто. Улицу Толстого от Коммунистической до Суворова перекопали вдоль и поперек, целого клочка не осталось.
«Каждый год отключают горячую воду, каждый год раскапывают, каждый год одно и то же. Так неудобно! Мы даже на машине не можем подъехать к своему дому», - пожаловалась пензячка.
Горячую воду жители научились ценить, как невиданную роскошь.
«Как я обхожусь? Кастрюлька, газ», - поделилась секретом местная пенсионерка.
До счастливого момента появления горячей воды осталось 36 дней.