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Из жизни | Горячая вода в домах на Суворова и Ворошилова появится не раньше осени

24.07.2018|14:46
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Жители домов на Суворова, Ворошилова (тех, что зависят от коммуникаций, проложенных по Толстого) могут не рассчитывать на появление в их кранах горячей воды раньше сентября. Идет ремонт. Согласно объявлению, завершатся работы 28 августа.

«Тут уже, наверное, третий или четвертый раз делают. В прошлом году делали, тоже меняли трубы», - рассказал один из местных жителей.

Мужчина прав: участок теплотрассы ремонтируют часто. Улицу Толстого от Коммунистической до Суворова перекопали вдоль и поперек, целого клочка не осталось.

«Каждый год отключают горячую воду, каждый год раскапывают, каждый год одно и то же. Так неудобно! Мы даже на машине не можем подъехать к своему дому», - пожаловалась пензячка.

Горячую воду жители научились ценить, как невиданную роскошь.

«Как я обхожусь? Кастрюлька, газ», - поделилась секретом местная пенсионерка.

До счастливого момента появления горячей воды осталось 36 дней.

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