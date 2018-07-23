23.07.2018 | 15:20

Малыши с Театрального проезда, 1, лишились любимой горки, которую уничтожил американский клен. Высокое раскидистое дерево сломалось и, упав, раздавило игровую конструкцию. Рядом с ним еще один ствол вывернуло с корнем.

Хулиганские выходки ветра испортили детям летний отдых. В МУП «Зеленое хозяйство» отметили, что жертвами стихии пало не одно растение.

«Любые: тополя, ветлы, березы, американские клены. Все падает. Деревья даже не гнилые, а живые. Бывает, с корнем вместе», - рассказала одна из работниц.

Это, рухнувшее на горку, тоже радовало бы тенистой прохладой: сердцевина вполне здоровая. Ветер решил по-своему, но пощадил тяги-перетяги, качели, а мог бы и на них опрокинуть парочку деревьев.