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Из жизни | В Театральном проезде упавшее дерево сломало детскую горку

23.07.2018|15:20
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Малыши с Театрального проезда, 1, лишились любимой горки, которую уничтожил американский клен. Высокое раскидистое дерево сломалось и, упав, раздавило игровую конструкцию. Рядом с ним еще один ствол вывернуло с корнем.

Хулиганские выходки ветра испортили детям летний отдых. В МУП «Зеленое хозяйство» отметили, что жертвами стихии пало не одно растение.

«Любые: тополя, ветлы, березы, американские клены. Все падает. Деревья даже не гнилые, а живые. Бывает, с корнем вместе», - рассказала одна из работниц.

Это, рухнувшее на горку, тоже радовало бы тенистой прохладой: сердцевина вполне здоровая. Ветер решил по-своему, но пощадил тяги-перетяги, качели, а мог бы и на них опрокинуть парочку деревьев.

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