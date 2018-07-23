23.07.2018 | 15:13

Изоляция на трубах быстро обветшала, и надземная ветка теплотрассы на Пушанина за 46-м домом начала оголяться. Она протянута лет пять назад, а вот одежда для труб оказалась непрочной. При этом внешнее воздействие на сети здесь минимальное, разве что ветки иной раз задевают: коммуникации, как в коридоре, защищены с одной стороны деревьями, с другой - забором.

Место малолюдное, но даже в такой тупик умудряются забраться странные граждане с одной целью - выкинуть мусор. Все знают, что дворник здесь не убирается, и все равно швыряют пакеты.

«Народ у нас такой российский. Надо воспитывать не нас, взрослых, а детей. Старшие должны пример подавать. А у нас, бывает, и старшие до мусорки не доходят, бросают. Что, трудно дойти? Сами себе гадим. Зачем это надо?» - возмутился горожанин.

Баки совсем рядом, буквально в пяти минутах ходьбы, только проще оказывается подложить мусор ресурсникам. Его накидали под сетями фактически по всей длине воздушной теплотрассы.