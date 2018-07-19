19.07.2018 | 17:53

Участок на проспекте Строителей, где находится дом № 114, застраивался в 80-х годах. Первые жильцы в многоэтажке поселились в 1986-м, радовались новому зданию, молодым деревьям и свежей асфальтированной дорожке.

Ныне высотка уже в разряде средневозрастных, но все еще считается крепкой. Аллея уютная, тенистая, а вот тротуар подвел - стерся почти до почвы, бордюры сравнялись с землей.

«Конечно, плохая дорожка, что сказать. Желательно бы лучше», - отметила прохожая.

На этом тротуаре люди даже костыли ломают, один такой лежит в кустах. Неизвестно, как человек потом добирался до дома без такой нужной опоры.

«Мы старые, нам уже трудно. Идешь и смотришь под ноги», - посетовала пенсионерка.

Оказывается, ремонт планируется в этом году, но охватит ли он целиком всю дорожку или будет сделан частично, предстоит выяснить.