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Из жизни | На Железнодорожной улице не хватает контейнеров для мусора

17.07.2018|15:15
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На Железнодорожной улице снова вместо цивилизованной мусорной площадки возникла почти стихийная свалка. Нет ни ограждения, ни баков, жители просто приносят пакеты и бросают.

Место было выбрало неслучайно: именно отсюда по договоренности коммунальщики раз в семь дней забирают отходы.

«Каждую неделю они вывозят - по понедельникам. Считаю, здесь надо поставить ящики, как у всех по городу Пензе. А так, конечно, неправильно», - рассказала горожанка Татьяна Андреевна.

Спасла бы положение установка контейнеров, картина сразу бы стала лучше. Кроме того, бродячие животные не могли бы рвать пакеты и растаскивать содержимое по округе. Но, видимо, логика чиновников от ЖКХ такова: улица нецентральная, чего на ее проблемы обращать внимание. Хотя в минуте езды находится Московская.

Раньше баки были неподалеку, но потом их перенесли куда-то на Чехова. В итоге людям не остается ничего другого, как бросать пакеты на землю.

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