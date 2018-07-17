17.07.2018 | 15:15

На Железнодорожной улице снова вместо цивилизованной мусорной площадки возникла почти стихийная свалка. Нет ни ограждения, ни баков, жители просто приносят пакеты и бросают.

Место было выбрало неслучайно: именно отсюда по договоренности коммунальщики раз в семь дней забирают отходы.

«Каждую неделю они вывозят - по понедельникам. Считаю, здесь надо поставить ящики, как у всех по городу Пензе. А так, конечно, неправильно», - рассказала горожанка Татьяна Андреевна.

Спасла бы положение установка контейнеров, картина сразу бы стала лучше. Кроме того, бродячие животные не могли бы рвать пакеты и растаскивать содержимое по округе. Но, видимо, логика чиновников от ЖКХ такова: улица нецентральная, чего на ее проблемы обращать внимание. Хотя в минуте езды находится Московская.

Раньше баки были неподалеку, но потом их перенесли куда-то на Чехова. В итоге людям не остается ничего другого, как бросать пакеты на землю.