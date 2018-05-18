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Из жизни | На ул. Кулибина неопиленные деревья опасно соприкасаются с проводами

18.05.2018|18:08
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Жительница дома № 12 на улице Кулибина пожаловалась на недоделанную работу коммунальщиков, которые недавно удаляли части деревьев, мешавшие проводам. Обделенный вниманием ствол до сих пор натягивает электросети.

«Ветки опилили, а провод так и остался. Я боюсь, ведь кого-то в Мокшане стукнуло, и мне тоже страшно», - поделилась Зоя Васильевна.

Пенсионерка слышала про несчастный случай, когда молодого человека убило из-за оборвавшегося провода. Она уверена, что трагедия может произойти и тут: во время сильного ветра создается ощущение, что и опора шатается.

«Деревья качаются и еще больше тянут провода, столбушок стал уходить чуть-чуть в сторону. Не знаю, правильно это или нет, но я боюсь. Проходимость у нас тут большая», - добавила пензячка.

Он предупреждала об опасности еще в декабре 2017 года, но реакции так и не дождалась. Коммунальщики приехали лишь недели две назад, но почему-то убрали только небольшие ветви. Женщина говорит, не стоит спиливать дерево - нужно расположить столб так, чтобы зеленые насаждения остались.

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