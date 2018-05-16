16.05.2018 | 15:59

Могила солдата Великой Отечественной войны Александра Павловича Барыкина на Мироносицком кладбище полностью скрылась под деревом, которое спилили неизвестные. Оно упало, раздробило ограду, снесло фотографию и табличку.

Дочь бойца Тамара Александровна пришла с семьей. Собиралась прибраться, покрасить крест, но родные даже не смогли приблизиться к месту захоронения - все погребено под тяжелыми ветками.

Ущерб нанесен немалый: ограды больше не существует.

«Мы были здесь в октябре, уже листья упали, и мы навели порядок. Ушли со спокойной душой: за зиму все образуется, придем, еще уберем», - рассказала пензячка.

Женщину в неменьшей степени шокировали и опаленные могилы вокруг. Трава выжжена, ветки, пластмассовые цветы, венки сгорели.