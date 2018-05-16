Народ на улице Мира ходит по краю пропасти и не обращает на нее внимания. Мало того, люди даже шутят по поводу образования провала на тротуаре.
«Водичка дорогу нашла», - отметил прохожий.
Асфальт на просевшем участке довольно свежий - не пролежал и года: появился благодаря программе «Безопасные и качественные дороги». Летом 2017-го рабочие спешили, укатывали улицу, не прекращая даже в ливень. Проезжая часть продержалась зиму, пережила экстремальную весну.
Вдоль дороги после укладки асфальта установили ограждение, рядом с ним со стороны тротуара положили полосу смеси. Именно на ней образовался провал.
«Наверное, когда делали, не утрамбовали как следует. Яма была, и они слегка ее замазали», - предположила пенсионерка.
«Подземные воды. Под землей вода проходит где-то, вот и осыпается», - уверен пензенец.
Яма никого не возмущает. Люди и не такое в Пензе видели, ко всему привыкли.
Чёпик сгнил в трубе после ремонта и можно опять пилить денюжку.