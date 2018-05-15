15.05.2018 | 17:23

Трудовой подвиг учеников школы № 50 заранее обречен на провал: сколько бы дети ни мели, ни собирали фантики, мусор все равно сюда доберется через какое-то время.

В нескольких метрах от школы - контейнерная площадка для обитателей домов на улицах Докучаева и Циолковского. Бак один, и его очень быстро переполняют.

«Я сама видела: машина подъезжает, зацепляет бак и опрокидывает. От этого мусор разлетается в разные стороны», - рассказала местная жительница.

В том числе попадает и на школьную территорию с одной стороны. С другой вдоль забора есть дорожка, ведущая к детскому саду и на улицу Титова. Ее обочины - традиционное место для свалки.

«Все выбрасывают мешки с мусором, никто не убирается», - отметила прохожая.

Попытки навести чистоту были: у бордюров лежат сметенные кучи листьев - это их кто-то собирал в добровольно-принудительном порядке. По всей видимости, территория не закреплена за конкретным учреждением. Следить за ней обязана администрация района.