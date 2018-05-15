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Из жизни | В Заводском районе мусор оказался за пределами контейнерной площадки

15.05.2018|17:23
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Трудовой подвиг учеников школы № 50 заранее обречен на провал: сколько бы дети ни мели, ни собирали фантики, мусор все равно сюда доберется через какое-то время.

В нескольких метрах от школы - контейнерная площадка для обитателей домов на улицах Докучаева и Циолковского. Бак один, и его очень быстро переполняют.

«Я сама видела: машина подъезжает, зацепляет бак и опрокидывает. От этого мусор разлетается в разные стороны», - рассказала местная жительница.

В том числе попадает и на школьную территорию с одной стороны. С другой вдоль забора есть дорожка, ведущая к детскому саду и на улицу Титова. Ее обочины - традиционное место для свалки.

«Все выбрасывают мешки с мусором, никто не убирается», - отметила прохожая.

Попытки навести чистоту были: у бордюров лежат сметенные кучи листьев - это их кто-то собирал в добровольно-принудительном порядке. По всей видимости, территория не закреплена за конкретным учреждением. Следить за ней обязана администрация района.

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Гость|15.05.2018 19:11|

Такие контейнеры не пересыпают,а меняют на пустой.

Гость|15.05.2018 19:41|

я вам как нибудь пришлю фото переполненного контейнера на Мира, там хоть ещё два подвози для погрузки рядом валяющегося мусора.

Гость|15.05.2018 19:44|

А вы ещё поднимите цены на вывоз мусора и не такое увидите

Гость|15.05.2018 20:11|

Пересыпать могут водители по ночам. Из двух полупустых за одну ходку получается два пустых.экономия бензина и талон на вывоз мусора. Это деньги. всё просто.

Гость|15.05.2018 20:12|

penzainform.ru писал(a):

Следить за ней обязана администрация района.
ключевая фраза... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Гость|15.05.2018 21:59|

Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://2qu.ru/verminex

Имя: Гость
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