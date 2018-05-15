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Из жизни | Пензенские дачники жалуются на повышенную активность кротов

15.05.2018|16:04
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Пару недель назад дачники посадили картошку, лук, морковь. Не успели порадоваться всходам, как уже стали прощаться с урожаем - некие диверсанты начали уничтожать растения. Они роют сложные разветвленные подземные ходы. Если на их пути возникают корни, клубни, то перегрызают и подкапывают.

«Растения еще совсем маленькие. Если они идут вдоль грядки, за ними остается дорожка сантиметров пять в диаметре. При поливе растения падают в эту ямку и гибнут. Считай, грядки уже нет», - пожаловался дачник Иван Желонкин.

Дачник вычислил вредителя и поймал его. Им оказался крот - распространенное в Пензенской области млекопитающее. Но не всякому удается его увидеть и даже поймать.

Следы активной деятельности крота - кочки разных размеров - можно увидеть на лесных опушках, лужайках, в полях и в степях. Кочки называются кротовины, они возникают, когда зверь начинает рыть новый лаз или чистить старый. Чаще всего это зависит от количества осадков: чем больше воды в почве, дождей, тем активнее кроты наводят порядок в своих норах. Весна 2018-го полноводная, поэтому жалоб от дачников много.

Поймать животное непросто.

«Тут была приличная такая кучка. Смотрю, земля поднимается. Я уже стоял с лопатой, как хоккеист с клюшкой. Только куча начинает подниматься, надо сразу резко бить и наверх выбрасывать», - рассказал Иван Желонкин.

Многие пытаются изгнать млекопитающих, заливая в ямки керосин, кидают в ходы нафталин. Кто-то покупает или делает сам шумовые отпугиватели - кроты терпеть не могут резких звуков.

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Гость|15.05.2018 19:25|

Мяса в кротах мало,но очень ценный мех.Западные дома моделей могут предложить баснословные суммы за кротошубы.

Гость|15.05.2018 20:13|

Кто продаст шкурки кротов оптом???

Гость|15.05.2018 20:17|

Крот это шпион. Это кремлёвские шпионы Путин говорил новое оружие. Вот они нано шпионы.

Гость|15.05.2018 20:18|

penzainform.ru писал(a):

дачник Иван Желонкин.
- убийца природы !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.......................................

Гость|15.05.2018 20:20|

Это не кроты, это хомяки.

Гость|15.05.2018 21:57|

Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://linkto.eu/mblog

Гость|15.05.2018 22:08|

Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- http://2qu.ru/verminex

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