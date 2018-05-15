15.05.2018 | 16:04

Пару недель назад дачники посадили картошку, лук, морковь. Не успели порадоваться всходам, как уже стали прощаться с урожаем - некие диверсанты начали уничтожать растения. Они роют сложные разветвленные подземные ходы. Если на их пути возникают корни, клубни, то перегрызают и подкапывают.

«Растения еще совсем маленькие. Если они идут вдоль грядки, за ними остается дорожка сантиметров пять в диаметре. При поливе растения падают в эту ямку и гибнут. Считай, грядки уже нет», - пожаловался дачник Иван Желонкин.

Дачник вычислил вредителя и поймал его. Им оказался крот - распространенное в Пензенской области млекопитающее. Но не всякому удается его увидеть и даже поймать.

Следы активной деятельности крота - кочки разных размеров - можно увидеть на лесных опушках, лужайках, в полях и в степях. Кочки называются кротовины, они возникают, когда зверь начинает рыть новый лаз или чистить старый. Чаще всего это зависит от количества осадков: чем больше воды в почве, дождей, тем активнее кроты наводят порядок в своих норах. Весна 2018-го полноводная, поэтому жалоб от дачников много.

Поймать животное непросто.

«Тут была приличная такая кучка. Смотрю, земля поднимается. Я уже стоял с лопатой, как хоккеист с клюшкой. Только куча начинает подниматься, надо сразу резко бить и наверх выбрасывать», - рассказал Иван Желонкин.

Многие пытаются изгнать млекопитающих, заливая в ямки керосин, кидают в ходы нафталин. Кто-то покупает или делает сам шумовые отпугиватели - кроты терпеть не могут резких звуков.