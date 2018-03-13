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Из жизни | В Пензе рынку на улице Попова необходим биотуалет

13.03.2018|15:23
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Оголенные части тела в лесопарковой зоне Западной Поляны гуляющим по Олимпийской аллее приходится видеть часто. А также 50 оттенков разных цветов, которые остаются после этого на снегу. По мнению Инны Изюмовой, причина проста - рядом, на улице Попова, находится ярмарка, на которую торговцы из разных районов области приезжают рано, в 5-6 часов утра. Тут они проводят полный день.

«Физиологические потребности - никуда их не деть и без них тоже не обойтись. И, соответственно, люди идут в соседний лес. Я даже не говорю об эстетике и всем остальном, я говорю о том, что если вы организуете рынок, то дайте людям возможность, скажем так, достойно проводить здесь время», - отметила телеведущая.

Альтернатива кустам существует, но воспользоваться ею сложно.

«Около домика с прокатом есть биотуалет. Но, во-первых, он всегда закрыт, во-вторых, он стóит 20 рублей и, в-третьих, в пять-шесть часов утра в этом прокатном домике никто не находится, он закрыт до восьми-девяти часов», - добавила Инна Изюмова.

Инна Изюмова даже в отношении туалета собак старается придерживаться европейского подхода, потому-то так остро и воспринимает походы торговцев в лес.

«Летом я всегда хожу с пакетом, чтобы собачьи экскременты убрать, потому что я понимаю, что это неэстетично, некрасиво: идешь, а эти кучи лежат на газоне. Зимой я закапываю, потому что я тоже не могу, когда на белом пушистом снегу непонятно что. Зачем это надо? Давайте уважать друг друга», - отметила она.

Выход прост - установить для торговцев биотуалет. Тогда и им трудиться будет приятнее, и гуляющим по Олимпийской аллее станет спокойнее.

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Гость|13.03.2018 19:38|

А кустики для чего?

Гость|13.03.2018 19:54|

penzainform.ru писал(a):

идешь, а эти кучи лежат на газоне. Зимой я закапываю, потому что я тоже не могу, когда на белом пушистом снегу непонятно что
Почему же непонятно что.. сразу же понятно! Не нужно зимой закапывать, чтобы весной не оттаяло.

Зас..ли всё кругом!

Дмитрий Н. Мотовилов|13.03.2018 20:00|

Испокон веков был нормальный каменный сортир по 8 очков на обе стороны М и Ж, с проточной канализацией и каморкой для круглосуточного сторожа-уборщика.

Имя: Гость
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