13.03.2018 | 15:23

Оголенные части тела в лесопарковой зоне Западной Поляны гуляющим по Олимпийской аллее приходится видеть часто. А также 50 оттенков разных цветов, которые остаются после этого на снегу. По мнению Инны Изюмовой, причина проста - рядом, на улице Попова, находится ярмарка, на которую торговцы из разных районов области приезжают рано, в 5-6 часов утра. Тут они проводят полный день.

«Физиологические потребности - никуда их не деть и без них тоже не обойтись. И, соответственно, люди идут в соседний лес. Я даже не говорю об эстетике и всем остальном, я говорю о том, что если вы организуете рынок, то дайте людям возможность, скажем так, достойно проводить здесь время», - отметила телеведущая.

Альтернатива кустам существует, но воспользоваться ею сложно.

«Около домика с прокатом есть биотуалет. Но, во-первых, он всегда закрыт, во-вторых, он стóит 20 рублей и, в-третьих, в пять-шесть часов утра в этом прокатном домике никто не находится, он закрыт до восьми-девяти часов», - добавила Инна Изюмова.

Инна Изюмова даже в отношении туалета собак старается придерживаться европейского подхода, потому-то так остро и воспринимает походы торговцев в лес.

«Летом я всегда хожу с пакетом, чтобы собачьи экскременты убрать, потому что я понимаю, что это неэстетично, некрасиво: идешь, а эти кучи лежат на газоне. Зимой я закапываю, потому что я тоже не могу, когда на белом пушистом снегу непонятно что. Зачем это надо? Давайте уважать друг друга», - отметила она.

Выход прост - установить для торговцев биотуалет. Тогда и им трудиться будет приятнее, и гуляющим по Олимпийской аллее станет спокойнее.