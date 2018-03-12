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Из жизни | Пензенцы не спешат ходить по пешеходному мосту в Заводском районе

12.03.2018|16:49
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Надземный переход с прошлого года взят городом на баланс, теперь за ним есть кому присматривать, но по-прежнему по мост поднимаются не все. Многие, в особенности молодежь, движутся по опасным скользким склонам, выходя на рельсы.

Люди в возрасте более дисциплинированны. Среди таких, спешащих с улицы Леонова на Вяземского, оказалась и пензячка Нина Александровна.

«Я раньше здесь ходила и сломала руку, долго-долго восстанавливалась. Мне помог 11 канал... Я там не хожу - научена горьким опытом», - рассказала она.

По склонам через рельсы раньше передвигались почти все из-за того, что мост был бесхозным: ни железная дорога, ни город не хотели ухаживать за ним. Переход нуждался в серьезном ремонте, а зимой его требовалась очищать от снега, иначе ступени превращались в горку.

«Шею сломаешь - тут же вообще невозможно ходить. И там вот, посмотрите, бетон уже весь раскрошен, то есть можно оттуда кувыркнуться», - жаловался тогда местный житель.

В декабре посмотреть на этот мост «Службу 11» пригласил активист, который не один год писал в различные инстанции жалобы и получал скупые ответы чиновников.

В итоге суд решил спор железной дороги и мэрии: обслуживать мост обязали город. Ступени пока не отремонтированы, но хотя бы регулярно очищаются. Потому-то Нина Александровна и выбирает безопасный путь.

«Вот легко-легко поскользнуться, упасть, сломать ногу, руку. Пусть люди ходят вот здесь», - добавила она.

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Гость|12.03.2018 20:18|

То есть существовал со времен царя Гороха, и теперь вот взяли на баланс. Но ничего не изменилось. Но теперь денежки на его "обслуживание" будут регулярно списываться. Чиновники везде выгоду найдут.

Имя: Гость
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